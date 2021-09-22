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    Marsilya'da Arkadiusz Milik Galatasaray maçıyla dönüyor

    Marsilya'da sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'in en geç Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 13:05
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    Marsilya'da Arkadiusz Milik Galatasaray maçıyla dönüyor

    Galatasaray , Lazio galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçını 30 Eylül Perşembe günü Marsilya ile deplasmanda oynayacak. Marsilya'da sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takımın en önemli ismilerinden Arkadiusz Milik'in durumu merak ediliyor.

    Polonyalı golcü, Marsilya'nın bu akşam (22 Eylül Çarşamba) oynayacağı Angers maçının kadrosuna alınmazken teknik direktör Jorge Sampaoli, durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Marsilya da Arkadiusz Milik Galatasaray maçıyla dönüyor #1

    GALATASARAY MAÇINDA DÖNÜYOR

    Geçtiğimiz sezonun son haftasında Metz karşısında diz sakatlığı yaşayan Milik'in durumuna değinen Sampaoli, "Milik, kendisini ameliyat eden doktor ile görüştü. Her şeyin iyi gittiğini ve geri dönmesinin yakın olduğunu belirtti ama henüz değil. Çünkü her zaman bir risk bulunuyor. Bu maçta kadroda olur mu diye düşünmüştük ama şimdi Lens'a karşı biraz oynama imkanı olur mu ona bakacağız. Hepimiz onu çok yakında tekrar sahada görmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Hafta başından bu yana topla çalışmalara başlayan Milik'in, Angers maçında kadroda olmasa da hafta sonu oynanacak Lens veya önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

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