Martens: Galatasaray’a karşı güvenimiz tam

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, yarın Hollanda’da AZ Alkmaar’a konuk olacak. TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesinde, Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Maarten Martens ve savunma oyuncusu Wouter Goes, AFAS Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

MARTENS: "SONUÇ ODAKLIYIZ"

Daha önce Avrupa’da büyük takımlara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Maarten Martens, bu tür maçlara alışkın olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Roma gibi güçlü rakiplere karşı oynadık. Avrupa sahnesinde büyük takımlarla mücadele etmeye alıştık. Galatasaray da bunlardan biri. Ancak biz de kendimize güveniyoruz ve sonuç odaklı bir oyun sergileyeceğiz. İlk maçın avantajını iyi kullanıp, rövanş için stratejimizi belirleyeceğiz.

"BU KEZ FARKLI BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

Galatasaray ile daha önce grup aşamasında karşılaştıklarını hatırlatan Martens, bu kez farklı bir oyun planıyla sahaya çıkacaklarını söyledi:

O maçtan dersler çıkardık ve bazı değişiklikler yapacağız. Galatasaray’ın da benzer şekilde yeni bir stratejiyle sahada olmasını bekliyoruz. Bu yüzden tamamen farklı bir maç izleyebiliriz. Rakibimizi analiz ettik, son maçlarını inceledik. Galatasaray’ın buraya 3 puan için geldiğini biliyoruz, ancak bu kez farklı hedefleri olabilir.

"İSTANBUL'DAKİ ATMOSFERE HAZIRIZ"

İstanbul’da oynanacak rövanş maçındaki baskılı atmosfer hakkında da konuşan Martens, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile Türkiye’de maç oynadığını belirterek şu sözleri kullandı:

İstanbul’daki atmosferin farkındayız. Böyle ortamlarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz ve buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oyuncularım baskıya alışkın, rövanş için de hazır olacağız.

Kadro durumu hakkında bilgi veren Martens, Kristijan Belic’in cezalı olduğunu, Jayden Addai, Mexx Meerdink, Ruben Van Bommel ve Ibrahim Sadiq’in ise sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

WOUTER GOES: "EVİMİZDE BÜYÜK BİR ŞANSA SAHİBİZ"

Basın toplantısına katılan savunma oyuncusu Wouter Goes, grup aşamasında Galatasaray’a karşı forma giymediğini hatırlatarak, bu kez sahada olacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi:

Geçen maçta oynamamıştım, ancak bu kez sahada olacağım. Taraftarımızın önünde büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’a karşı güçlü bir mücadele vermek için sabırsızlanıyorum.

"MORATA İLE MÜCADELEYE HAZIRIM"

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata’ya karşı oynayacak olmasıyla ilgili gelen soruya ise genç stoper şu şekilde yanıt verdi:

Morata ile mücadele etmek heyecan verici olacak. Her forvetin farklı özellikleri var, ancak benim için kiminle karşılaştığım fark etmiyor. Partnerim Alexandre Penetra ile birlikte onun etkisini minimuma indirmeye çalışacağız.

Son olarak, Victor Osimhen’in cezalı olmasıyla ilgili görüşü sorulan Goes, Galatasaray ile rövanş maçında da karşılaşacaklarını belirterek, "Osimhen çok kaliteli bir oyuncu, ancak yarın oynamaması beni rahatsız etmiyor. Biz işimize odaklanacağız." dedi.

Galatasaray, avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek için sahaya çıkacak. AZ Alkmaar ise evinde güçlü bir sonuç alarak tur kapısını aralamak istiyor.