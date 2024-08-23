Mattia Croci-Torti: Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, "Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor. Topu kapınca direkt ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha yavaş ve ayağa oynuyor" dedi.

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 21’inci ve 52’nci dakikalarda Gedson Fernandes ile 55’inci dakikada Al-Musrati kaydetti.

Lugano’nun gollerini ise 34’üncü dakikada Bislimi, 56’ncı dakikada Steffen ve 63’üncü dakikada kendi kalesine Paulista attı.

"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKTIK"

Croci-Torti, sözlerine şu şekilde başladı:

Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor.

"KÖTÜ ZAMANLARDA GOL YİYORUZ"

Beşiktaş'ın önemli oyunculara sahip olduğunu aktaran Croci-Torti, şu şekilde konuştu:

Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyuncularla oynadılar. Mourinho, Gedson'u Tottenham'a istemişti. Biz çok organizeydik, çok iyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum ama tek beğenmediğim konu duran toptan gol yememiz. Çoğu zaman ligde de kötü zamanlarda gol yiyoruz. Maçlarda daha konsantre olmamız lazım. Top bizdeyken iyi oynuyoruz ama kötü zamanlarda gol yiyoruz.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA HIZLI FUTBOL OYNUYOR"

Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslayarak, şu değerlendirmede bulundu: