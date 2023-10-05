Mattia Croci-Torti: Beşiktaş'a karşı cesaretli oynadık

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Oyunda da bir takım düşüncelerim vardı. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve son 30 dakikada bir şeyler değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlara tembihlemiştim. Onlar da benim dediklerimi yaptılar.