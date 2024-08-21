Mattia Croci-Torti: Beşiktaş'ın karşısında çok iyi bir takım göreceksiniz Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "İlk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son iki maçımızda gösterdiğimiz gibi Fenerbahçe ve Partizan gösterdiğimiz performansıyla Beşiktaş'ın karşısında da çok iyi bir takım sahada görünüyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos tarihinde deplasmanda saat 21.30'da İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ile oyunculardan Ousmane Doumbia açıklamalarda bulundu.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ"

Sadece bu maçın bilgilerini aktaran Croci-Torti, şu şekilde konuştu:

İlk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son iki maçımızda gösterdiğimiz gibi Fenerbahçe ve Partizan gösterdiğimiz performansla Beşiktaş'ın karşısında da çok iyi bir takım sahada görünüyor.

"IMMOBILE KENDİNİ İSPAT ETMİŞ BİR OYUNCU"

Mattia Croci-Torti, sözlerine şöyle devam etti:

Dzeko daha çok topu ayağına isteyen bir oyuncu. Immobile de derine koşan bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu. Immobile bana sorarsanız İtalya'da kendini kanıtlamış bir oyuncuydu. Orada çok gol atmış. İtalya Milli Takımı'nda da oynamış bir oyuncu. Onun için yani çok basit olmayacak. Ama biz Beşiktaş'ın bütün ofansif oyuncularına çalıştı ve siz hazır olacaksınız.

"BİZİM İÇİN AVRUPA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İsviçreli teknik adam açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

Avrupa'da her yıl oynuyorlar. Tecrübeliler bu konuda. Ama bizim daha önce iki takıma karşı, Beşiktaş'a ve Fenerbahce'ye gösterdiğimiz futboldan dolayı sürdürdükki maça hiç korkmadan öğrenemedik. Bunların avantajı tabii ki Avrupa tecrübesi olan takımlar. Bizim için Avrupa yeni Bir başlangıç. Yavaş yavaş uyum sağlıyor. Bizim Fenerbahçe maçında oynadığımız futbolda kendi takımımıza güveniyoruz ve öyle de sahaya çıkacağız.

"UEFA AVRUPA LİGİ'NE ODAKLANDIK"

Orta saha oyuncusu Ousmane Doumbia ise şu şekilde konuştu:

Biz UEFA Avrupa Ligi'ne odaklandık. Onun için bu iki maçta mücadele ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne zaten katılacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)