Mauro Icardi: Golle dönmek güzel oldu Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, PAOK'a karşı alınan 3-1'lik zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların golünü Osimhen'in kafa vuruşunda Baba Rahman kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün atarken 90+5'in son saniyelerinde ise Mauro Icardi sahneye çıktı ve skoru belirledi.

PAOK'un tek golünü ise 67. dakikada Giannis Konstantelias attı.

Galatasaray'da sakatlıktan golle dönen ve golü bulan Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sonra oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip." dedi.

"GOLLE DÖNMEK GÜZEL OLDU"

Arjantinli golcü ayrıca, "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu." ifadelerini kullandı.