Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler üzerine Beşiktaş Stadyumu'ndan ayrıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında ise tribünlerde tansiyon yükseldi.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti.

İlk yarının sonunda stadyumu terk etti

Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' diyerek 44. dakikada stadyumu terk etti.