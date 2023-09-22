Mert Günok, Club Brugge maçına damga vurdu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı takımın kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı.

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UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge deplasmanına konuk oldu.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Brugge'un golü 77. dakikada Vanaken'den gelirken, Beşiktaş'ın golünü 88. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Maçın yıldızı oldu

Bu kritik öneme sahip maça ise siyah-beyazlı takımın başarılı file bekçisi Mert Günok damgasını vurdu. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan tecrübeli isim Club Brugge karşısında adeta duvar ördü.

Belçika ekibinin ataklarını yaptığı kurtarışlarla önleyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk haftanın öne çıkan ismi olmayı başardı.

8 kurtarış yaptı

Brugge hücumlarına geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, karşılaşmayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı. Bu sayıyla milli kaleci, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

"Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu"

Maçın ardından konuşan Mert Günok, şunları dedi:

Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz.

"Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahaya çıkmak her zaman bir şereftir"

Karşılaşmanın yıldızı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada hedefimiz büyük. Maçtan önce de konuştuğumuzda hedefimizin büyük olduğunu ama adım adım gitmemiz gerektiğini söyledik. Diğer kaptanlar olmadığı için ben kaptan olarak çıktım. Bu benim için çok önemli bir gurur ve görev. Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için her zaman bir şereftir.

"Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek lazım"

Mert Günok, sözlerini şöyle noktaladı: