Mert Günok'tan Torti'ye gönderme

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
TORTİ'YE GÖNDERME
Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti'ye göndermede bulunan Mert Gümnok, "Maçtan önce Lugano teknik direktörünün iddialı açıklamaları vardı. Oyuncuları da kendilerini motive etmek için yapmışlardı. Bizim kalitemiz belliydi, kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Sahaya yansıttık ve maç 5-1'le sonuçlandı." diye konuştu.
Torti, maçtan önce, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız" diye konuştu.
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