Mert Günok'tan Torti'ye gönderme Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

TORTİ'YE GÖNDERME

Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti'ye göndermede bulunan Mert Gümnok, "Maçtan önce Lugano teknik direktörünün iddialı açıklamaları vardı. Oyuncuları da kendilerini motive etmek için yapmışlardı. Bizim kalitemiz belliydi, kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Sahaya yansıttık ve maç 5-1'le sonuçlandı." diye konuştu.

Torti, maçtan önce, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız" diye konuştu.