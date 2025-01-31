Mert Hakan Yandaş: Elimdeki kırığa rağmen takımdan uzak kalmak istemedim

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDAN UZAK KALMAK İSTEMEDİM"

Mert Hakan Yandaş şunları söyledi:

"Elimdeki kırığı kime göstersek ameliyat dedi, yanlış kaynar kısa kalır dedi. Benim de sakatlıklarım oldu, takımdan uzak kalmak istemedim. Liste kısa olunca takımı bırakmak istemedim. Ameliyat olmadım, parmak kısa kalsın önemli değil dedim. 18 gün oldu. Bir aksilik olmazsa böyle devam edeceğim. Biz her zaman hazırız. Bunlar ufak çaplı fedakarlıklar. Fenerbahçe'de herkes böyle yapmalı, hissetmeli. Sıradan bir şey bu."

"HAYATIMDA OYNADIĞIM BELKİ DE EN KÖTÜ ZEMİNDİ"

Mert Hakan Yandaş şöyle dedi:

"Son dakikaları rakipleri bekleyerek geçirmek sıkıntılıydı. Çok eksiktik. Önemli olan playoffa kalmaktı. Buraya 13 oyuncu ve genç kardeşlerimizle geldik. Hava çok soğuktu. Hayatımda oynadığım belki de en kötü zemindi. Kazanabilirdik. Golü erken bulunca ikinci yarı, ben ve İsmail gibi sakatlıktan dönen oyuncular da vardı. Bunun da takımı yoracağını biliyorduk. Tur atladık. Mutluyuz. Sonuçlar iyi geliyor."

"CAMİAMIZA BİRAZ SABIR İSTİYORUM"

Türk oyuncu şu ifadeleri kullandı: