Mert Hakan Yandaş: Gol sevincimde kimseyi hedef almadım Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Pendikspor'u 4-1'lik skorla yendikleri maçta yaptığı gol sevincinde kimseyi hedef almadığını söyledi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 3-0'ın rövanşında sahasında Belçika takımı Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

14 Mart Perşembe akşamı 20.45'te Kadıköy'de oynanacak müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Turu geçmek istiyoruz"

Mert Hakan, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe olarak ülkemizi Nisan ayına taşımak istiyoruz. İlk maçtaki sonuç bizi çok mutlu etti. Sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı biz de beklemiyorduk ama bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı plana sadık kalarak turu geçmek istiyoruz.

"Kimseyi hedef almadım"

Pendikspor maçında yaşadığı gol sevinci hakkında konuşan orta saha oyuncusu, şunları dedi:

İdmanlarda şut çalışması yapıyoruz. O yüzden ceza sahası dışından çok gol atıyor olabiliyoruz. Pendikspor maçındaki gol sevincim tamamen kendi başıma yaptığım bir sevinçti. Oyunun içinde kalmak istiyorum, kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç oldu. Bundan sonra da aynı şekilde sevinmeye devam edeceğim kimseyi hedef almadım. Futbolda kalan herkese saygım sonsuzdur.

"Psikolojik olarak çok yıpranmıştım"

Bir dönem psikolojik olarak çok yıprandığını belirten Mert Hakan Yandaş, şu sözleri sarf etti: