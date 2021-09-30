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Mesut Özil, Olympiakos maçında yok
Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 13:51
- Güncelleme : 30.09.2021 - 14:14
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in son durumu belli oldu.
GRİP NEDENİYLE OYNAYAMAYACAK
Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu, Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda da bulunmamıştı.
Fenerbahçe-Olympiakos maçı, bugün 19:45'te başlayacak.