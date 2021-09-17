Mesut Özil'den Frankfurt taraftarlarına öpücük

Fenerbahçe'nin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile berabere kaldığı karşılaşmanın 51. dakikasında Mesut Özil kendisine yabancı madde fırlatan Alman taraftarlara öpücükle yanıt verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 90+1'de galibiyeti kaçırırken maçta da ilginç bir olay yaşandı.

ÖPÜCÜKLE KARŞILIK VERDİ

51. dakikada kendisine atılan yabancı maddelerden sonra Mesut Özil, Frankfurt taraftarlarına öpücük yolladı.

Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'yi Eintracht Frankfurt karşısında desteklemek isteyen taraftarlar Euro-Skulptur önünde toplanarak stada hareket etti. Deutsche Bank Park Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertli takıma yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.