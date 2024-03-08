Metrelerce top sürdü! Jayden Oosterwolde'den harika gol Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde takımının Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendiği maçta müthiş bir gol kaydetti. Hollandalı futbolcunun bu golü büyük beğeni topladı.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu.

Lotto Park'taki maçtan Fenerbahçe 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve uzatmalarda penaltıdan Dusan Tadic attı.

Bu maça ise Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Oosterwolde'nin ikinci yarıda kaydettiği müthiş gol damgasını vurdu.

Oosterwolde'den şık gol

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Edin Dzeko'nun pasının ardından orta alanda topla buluşan Oosterwolde topla birlikte uzun bir mesafe ilerledikten sonra ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

Hollandalı futbolcunun attığı bu gol Fenerbahçe'nin maçta rahatlamasını sağlarken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Bu sezon 2. kez ağları sarstı

Sarı-lacivertlilerin stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta bu bölgede görev alan Oosterwolde, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde Twente’ye karşı da stoper oynayan Oosterwolde, Kadıköy’de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 22’si Süper Lig, 11’i Avrupa Konferans Ligi, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta forma giydi.

"Umarım bu sene birçok kupa kazanırız"

Oosterwolde, Union Saint-Gilloise maçının ardından görüşlerini aktardı. 22 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Buraya ilk geldiğim zaman çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız da bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)