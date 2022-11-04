Michy Batshuayi'den esprili paylaşım

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin 2-0 galibiyetle sonuçlana Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşım çok konuşuldu.

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

"Gol atamamamın tek nedeni"

Sarı-lacivertli formayla kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Belçikalı oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından önü yırtık kramponunu paylaştı ve "Gol atamamamın tek nedeni" yazdı. Yetenekli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Son dönemde başarılı performans sergiliyor

Jorge Jesus yönetiminde hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig 'de muhteşem bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi son dönemdeki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

Fenerbahçe formasıyla 8 gol attı

İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88 dakikalarda hat-trick yapan Batshuayi, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü. Yıldız oyuncu, bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.