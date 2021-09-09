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    Miguel Crespo, Avrupa'da oynayamayacak

    Fenerbahçe'de yeni transfer Miguel Crespo'nun lisansı çıkarıldı. Ancak Portekizli isim, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 11:32
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    Miguel Crespo, Avrupa'da oynayamayacak

    Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim Miguel Crespo oldu.

    Estoril'den kadroya katılan ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli oda saha oyuncusunun, gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na hemen gönderildi. Dün sabah saatlerinde Crespo'nun lisansının da çıkmasıyla birlikte, yeni transferlerin tamamı oynayabilecek duruma geldi.

    Miguel Crespo, Avrupa da oynayamayacak #1

    LİGDE VE KUPADA OYNAYACAK

    Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, UEFA'ya listelerin verilmesinin ardından imza attığı için sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Crespo, sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında mücadele edecek.

    Sarı-lacivertlilerde lisans için en çok bekleyen isim, imza attıktan yaklaşık 1 ay sonra işlemleri tamamlanan Burak Kapacak olmuştu.

    Miguel Crespo, Avrupa da oynayamayacak #2

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