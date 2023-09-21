Miguel Crespo: Gol sevincimde kendime bireysel bir mesaj verdim

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertli takım 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Miguel Crespo, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz attı. Konuk ekibin tek golü 55. dakikada Oliver Villadsen'den geldi.

Maçın ardından sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

"Takımıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum"

Crespo, şu sözleri sarf etti:

Bireysel olarak bugünkü performansımdan dolayı muyluyum. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hocamız da bugün bana şans verdi. Takımıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum.