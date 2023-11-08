Miguel Crespo: Güçlü bir takıma karşı oynayacağız Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik" dedi.

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DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4’üncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets’e konuk olacak Fenerbahçe’de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçın zor olacağını ifade eden Crespo, şu şekilde konuştu:

Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Ama bizim için en önemli olan şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarın ki maçtan galip gelip 3 puan almak. Bunun için buraya geldik.

"Biz güçlü bir takımız"

Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Miguel Crespo, şunları dedi:

Evet maalesef o bölgede çok sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Karmaşık sakatlıklar yaşadılar. Ama biz güçlü bir takımız. Güçlü oyunculardan oluşan bir takımız. Ben veya başkası o pozisyonda kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Maksimumunu verecektir. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum.

"Genç oyuncuların yeteri kadar kalitesi var"

Takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Onlar zaten bizimle birlikte çalışıyorlar. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar. Oynadıkları zaman eğer fırsat gelirse ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Buna dair hiçbir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk. Bizler de zamanında tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi aynı şeyi bizim genç oyunculara yapmamız gerekiyor. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların yeteri kadar kalitesi var. Eğer fırsat gelirse eminim ki en iyi şekilde karşılık vereceklerdir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)