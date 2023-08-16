Miha Zajc: İsmail Kartal'ın dönmesi kararımı kolaylaştırdı Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, “Fenerbahçe’ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kararımda teknik direktörümüzün büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması, kalma kararı vermemi kolaylaştırdı.” dedi.

DHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Slovenya’nın Maribor takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ljudski Stadı’nda TSİ 21.15’te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Verissimo düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Zajc, şu şekilde konuştu:

Zor bir maç bizi bekliyor. Neler yapabildiklerini ilk maçta gördük. İyi hazırlandık. Olabildiğince iyi bir oyun oynayıp galip gelerek tur atlamaya çalışacağız.

"Evime dönmüş olmak benim için güzel bir duygu"

Ülkesi Slovenya’da bir maça çıkacağı için çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Evime dönmüş olmak benim için güzel bir duygu. Slovenyalı taraftarlar önünde oynamak benim için büyük bir zevk. Maribor iyi bir takım. Geçmişte Avrupa’da büyük başarılar elde ettiler. İyi oynamak istiyoruz. İlk maç sonrasında analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz.

"Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekiple tekrar anlaşmasında en önemli sebeplerden birinin İsmail Kartal olduğunu aktaran Zajc, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe’ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kararımda teknik direktörümüzün büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması, kalma kararı vermemi kolaylaştırdı. İyi bir ilişkimiz var. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz.

Zajc, oynanacak olan karşılaşmada hem ailesinin hem de arkadaşlarının tribünde olacağını ve kendisini destekleyeceğini belirtti.

"Maalesef bir üst tura yükselemediler"

Zajc, dün oynanan Galatasaray-Olimpia Ljubljana maçıyla ilgili olarak ise, şu ifadeleri kullandı: