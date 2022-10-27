Miha Zajc'tan harika frikik golü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçta Miha Zajc harika bir frikik golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes karşısında 61. dakikada oyuna girerek uzun bir aradan formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni kazanan Zajc, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formadan uzak kalmıştı.

Oyuna sonradan girip golünü attı

Zajc, Rennes maçının 61. dakikasında Arao'nun yerine oyuna dahil olurken, 82. dakikada da harika bir frikik golü kaydetti ve takımının 2. golünü atarak geri dönüşte önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri dönüp Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

"Bu puanı hak ettik"

Fenerbahçe'nin maçtaki 2. golünü frikikten atan Zajc, "Tabii ki zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik." dedi.

"Gol çok güzeldi"

Sloven orta saha oyuncusu, "Gol çok güzeldi. Ama daha önemli olan kaybetmemekti. Bizim takımda her oyuncu önemli ve İlk 11'de de olsa, yedek kulübesinde de olsa her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Şimdi Polonya'ya grup birinciği için kazanmaya gideceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.