Milan Baros, Sparta Prag - Galatasaray maçını tribünden izledi Galatasaray'ın eski yıldızı Milan Baros, Sparta Prag'la oynanan maçta tribünde yer aldı. Baros, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-2'lik skorla galip bitiren temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti. Ancak üstünlüğü koruyamayan sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçta Sparta Prag'a 4-1'lik skorla yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Letna Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken maçı tribünde izleyenler arasında ise Galatasaray'ın eski yıldızı Milan Baros da vardı.

Taraftarı coşturdu

Çekyalı golcü Galatasaraylı futbolseverlerin olduğu tribününe 'üçlü' çektirdi. Büyük bir coşku yaşayan eski futbolcunun bu anları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'da başarılar yakaladı

2007-2008 sezonunun başında Lyon'dan Galatasaray'a 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Baros, 2013 yılında sarı-kırmızılı takıma veda etmiş ve Banik Ostrava'ya imza atmıştı.

Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları ve gol krallığı yaşayan 42 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı takımın formasını 116 karşılaşmada giydi. Baros, bu maçlarda 61 gol ve 16 asistle mücadele etti.