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    Milan'ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerde

    Milan'ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerde

    Fransız basını, Milan-Lille maçında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırdı. Le Parisien, "Yusuf, Milan'ı eziyor" derken, L'Equipe ise, "Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor" manşetini attı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 09:10
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 09:11
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    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçına milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damgasını vurdu.

    İtalyan devine deplasmanda 3 gol atan Yusuf, Fransız basınında manşet oldu.

    FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜLER

    L'EQUIPE: Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor.Milan ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa da manşetlerde #1EUROSPORT:  Lille, Yusuf Yazıcı'nın yine yaptığı hat-trick'le Milan'ı San Siro'da aşağılıyor.

    Milan ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa da manşetlerde #2

    LA VOIX DU NORD: Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı, San Siro'da iki maestro!

    LE FIGARO: Yazıcı durdurulamıyor, Ibrahimovic için unutulması gereken bir gece.

    LE PARISIEN: Yusuf Yazıcı Milan'ı eziyor, Lille grubunda liderliğe geçiyor.

    RTBF: Lille'in 'Mösyö Hat-trick'i Yazıcı" Milan'ı küçük düşürüyor ve Rivaldo'nun rekorunu süpürüyor.

    YAHOO SPORT: Lille ve Yazıcı, Milan'ı ezerek sansasyon yaratıyor.

    Milan ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa da manşetlerde #3

    AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞI

    Yusuf Yazıcı - 6 gol
    Paco Alcacer - 4 gol
    Nunez - 4 gol
    Liendl - 4 gol
    Kayode - 3 gol
    Elyounoussi - 3 gol
    Pizzi - 3 gol
    Manu - 3 gol

    Milan ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa da manşetlerde #4

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