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- Milan'ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerde
Milan'ı yıkan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetlerde
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 09:10
- Güncelleme : 06.11.2020 - 09:11
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçına milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damgasını vurdu.
İtalyan devine deplasmanda 3 gol atan Yusuf, Fransız basınında manşet oldu.
FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜLER
L'EQUIPE: Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor.EUROSPORT: Lille, Yusuf Yazıcı'nın yine yaptığı hat-trick'le Milan'ı San Siro'da aşağılıyor.
LA VOIX DU NORD: Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı, San Siro'da iki maestro!
LE FIGARO: Yazıcı durdurulamıyor, Ibrahimovic için unutulması gereken bir gece.
LE PARISIEN: Yusuf Yazıcı Milan'ı eziyor, Lille grubunda liderliğe geçiyor.
RTBF: Lille'in 'Mösyö Hat-trick'i Yazıcı" Milan'ı küçük düşürüyor ve Rivaldo'nun rekorunu süpürüyor.
YAHOO SPORT: Lille ve Yazıcı, Milan'ı ezerek sansasyon yaratıyor.
AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞI
Yusuf Yazıcı - 6 gol
Paco Alcacer - 4 gol
Nunez - 4 gol
Liendl - 4 gol
Kayode - 3 gol
Elyounoussi - 3 gol
Pizzi - 3 gol
Manu - 3 gol