Milot Rashica, Avrupa'daki ilk gollerini Athletic Bilbao’ya attı

İHA
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, müsabakanın 17. ve 60. dakikalarında kaydettiği gollerle 3 puanın mimarlarından oldu.
AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI
Rashica, fileleri sarsarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü de atmış oldu.
Kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de Eyüpspor'la oynanan maçta da ağlarını sarsmayı başarmıştı.
79 DAKİKA SAHADA KALDI
Mücadeleye 11’de başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, 79. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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