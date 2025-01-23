Milot Rashica, Avrupa'daki ilk gollerini Athletic Bilbao’ya attı

İHA

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, müsabakanın 17. ve 60. dakikalarında kaydettiği gollerle 3 puanın mimarlarından oldu.

AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Rashica, fileleri sarsarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü de atmış oldu.

Kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de Eyüpspor'la oynanan maçta da ağlarını sarsmayı başarmıştı.

79 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye 11’de başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, 79. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.