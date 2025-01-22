Milot Rashica'dan anlamlı hareket

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, İspanyol takımı Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçta 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Milot Rashica, gol sonrası sevinmedi.

SİYAH BANDI GÖSTERDİ

Kosovalı futbolcu, golden sonra Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bandı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Bu hareketin ardından Beşiktaş Kulübü, bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." ifadelerini kullandı.