Petrol
93.58
-1.54%
Euro
18.4767
-0.39%
Dolar
18.5854
-0.07%
Altın
981.62
-1.26%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.102
0.37%
BTXN Coin
10.60
-0.46%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Mircea Lucescu: Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları grubun son maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Lucescu,"Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız." dedi.
    • 28.10.2022 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mircea Lucescu: Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız

    UEFA Avrupa Ligi B grubunda 5 maç sonunda aldığı 1 puanla grupta son sırada yer alan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları grubun son maçıyla ilgili konuştu.

    "Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız"

    Lucescu yaptığı açıklamada, "Biz bu grupta bence daha fazlasını hak ettik. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız. Olumlu sonuçlar elde edemesek de iyi maçlar çıkardık" dedi.

    Mircea Lucescu: Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız #1

    "AEK Larnaca takımını tebrik ediyorum"

    AEK'nın gösterdiği performansı tebrik eden Lucescu, "Grupta 3. olmayı garantileyen AEK Larnaca takımını tebrik ediyorum.Umarım ilerlemeye devam ederler ve Avrupa kulüplerini şaşırtmayı sürdürürler." ifadelerini kullandı.

    Mircea Lucescu: Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız #2

    "Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum"

    Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Bazı sebeplerden dolayı sürekli idman yapamıyoruz. Buna rağmen oyuncularımın fiziksel durumu gayet iyiydi. Gruptan çıkamadığımız için üzgünüm. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi son haftasında Dinamo Kiev ile 3 Kasım 2022'de karşılaşacak.

    Mircea Lucescu: Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız #3


    Fatih'te telefon hırsızı tepki gösteren kadınların üzerine motosiklet sürdü
    3. Sayfa

    Fatih'te telefon hırsızı tepki gösteren kadınların üzerine motosiklet sürdü

    Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 166 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 166 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Görüş Bildir