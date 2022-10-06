Monaco - Trabzonspor - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki üçüncü maçında Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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31' Monaco'da Breel Embolo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

28' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

26' Aleksandr Golovin'in içeriye gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Camara tamamlamak istedi. Top farklı şekilde auta gitti.

25' Monaco'da tek topla ceza sahasına giren Mohamed Camara çaprazdan vuruşunu yaptı. Uğurcan topu kornere çeldi.

24' Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Breel Embolo vurdu. Üst direğe çarpan top dışarıya gitti.

22' Monaco'da Vanderson, Bardhi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20' Yusuf Yazıcı, ceza sahası içinden sol ayağıyla vurdu. kaleci Alexander Nuebel gole izin vermedi.

19' Sağdan Krepin Diatta topu yerden içeri çevirdi. Hamsik'e çarpan top kalecinin kucağında kaldı.

14' Embolo soldan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla içeriye çevirdi. Ben Yedder'in ön direkte yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

14’ Gol… Monaco 1-0 Trabzonspor (Ben Yedder)

11' Gürcü hakem, Maxi Gomez'in rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

11' Maxi Gomez, direkt kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 10 kişi kaldı.

7' Monaco'da Golovin ve Embolo tek paslarla ceza sahamıza girdi. Neyse ki hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5' Caio Henrique serbest vuruşu kullandı. Baraja çarpan top kornere gitti.

4' Trabzonspor'da Stefano Denswil, ceza yayı içerisinde Embolo'yu düşürdü. Hakem sarı kartını gösterdi.

3' Monaco'da savunma arkasına atılan topa Breel Embolo hareketlendi. Savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşıyor.

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayan karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez