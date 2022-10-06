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    Monaco - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki üçüncü maçında Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
    • 06.10.2022 - 18:28
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    Monaco - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

    II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

    Eksikler

    Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

    İlk 11'ler

    Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez


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