Murat Şahin: Atiba, Josef ve N'Koudou oynayamayacak

Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başına geçen Murat Şahin, Rio Ave maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, yarın Rio Ave ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Rakip hakkında konuşan Şahin, "Tabii ki bir UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Tek maç olacak. Önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir maç. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken bir takım. Evimizde oynuyoruz ve seyircimiz yok. Ufak da olsa bir avantajımız var. Son antrenmanı yapıp maça hazırlanacağız. Topa sahip olmaya çalışan bir takım. Geçen sene özellikle topa en fazla sahip olan ekiplerden biri. Takım halinde oynayan, az gol yiyen bir ekip. Biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.

"ATİBA, JOSEF VE N'KOUDOU YOK"

Atiba, N'Koudou ve Josef'in Rio Ave karşısında forma giyemeyeceğini söyleyen yardımcı antrenör Murat Şahin, "Yarın kullanmayı düşünmediğimiz Atiba var. 2 gündür antrenmana çıkmıyor, ağrıları var. N'Koudou'yu da kullanmayacağız. Josef de evrak işleri var, kullanamayacağız. Rotasyon başka bir şey. Biz elimizdeki bütün kadronun içinden en iyisiyle oynamak istiyoruz. Herkes oynayabilir. Bunun adını rotasyon olarak değerlendirmiyoruz." diye görüş bildirdi.