Muslera: Avrupa'da hayalimiz var Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuşan Fernando Muslera, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag karşısında 3-2'lik galibiyet elde eden Galatasaray, önemli bir adım atmış oldu.



Maçın ardından sarı-kırmızılıların file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da hayalimiz var"

Muslera, "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak iyi oldu. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var. Şimdi Prag'daki maça dikkat etmeliyiz" dedi.

"Taraftar her zaman arkamızda"

Deneyimli eldiven, "Maçta çok fazla şey oluyor. Hakem İspanyolca konuşuyordu, onunla konuşmaya çalıştım. Başka bir şey hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Muslera son olarak, "Galatasaray taraftarı her zaman arkamızda. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada attığı galibiyet golünden önce Fernando Muslera'nın yaptığı kritik kurtarış.