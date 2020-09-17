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Neftçi Bakü-Galatasaray - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 18:56
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24' Sarı-kırmızılılar rakibine önde etkili bir pres uyguluyor.
19' Gooool... Neftçi Bakü 0-1 Galatasaray (Diagne)
16' Babel'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci güçlükle kornere gönderdi.
11' Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.
3' Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolü Neftçi savunması uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep'i 3-1 yenen Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor...
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor..
İLK 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne