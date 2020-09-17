Dolar
7.5571
0.7049%
Euro
8.942
0.8401%
Altın
1943.31
-0.8095%
Borsa
1110.66
0.3206%
G. Altın
472.441
-0.1217%
Bitcoin
81731.89
-1.9913%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Neftçi Bakü-Galatasaray - CANLI SKOR

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 18:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    24' Sarı-kırmızılılar rakibine önde etkili bir pres uyguluyor.

    19' Gooool... Neftçi Bakü 0-1 Galatasaray (Diagne)

    16' Babel'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci güçlükle kornere gönderdi.

    11' Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

    3' Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolü Neftçi savunması uzaklaştırdı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep'i 3-1 yenen Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor...

    Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.

    Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor..

    İLK 11'LER

    Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Doniama, Lawal

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir