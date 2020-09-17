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Neftçi Bakü-Galatasaray maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 17:52
Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep'i 3-1 yenen Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor...
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılacak.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.
İLK 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne