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    Neftçi Bakü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 11:00
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    Neftçi Bakü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep'i 3-1 yenen Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor...

    Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılalacak.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00 başlayacak karşılaşmayı İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.

    Mücadele D Smart platformunki Spor Smart kanalında yayınlanacak.

    Neftçi Bakü-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

    TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu önemli karşılaşmada koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirciler stada alınmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Neftçi Bakü

    Aqil Mammadov
    Cabir Emirli
    Mamadou Mbodj
    Anton Krivotsyuk
    Thallyson Namiq
    Alasgarov Emin
    Makhmudov Sabir
    Bougrine Mamadou
    Kane Mirabdulla
    Abbasov
    Yusuf Lawal

    Galatasaray

    Fatih Öztürk
    Elabdellaoui
    Donk
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Feghouli
    Arda Turan
    Emre Kılınç
    Diagne

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