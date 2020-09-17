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Neftçi Bakü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 11:00
Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep'i 3-1 yenen Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor...
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılalacak.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00 başlayacak karşılaşmayı İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.
Mücadele D Smart platformunki Spor Smart kanalında yayınlanacak.
TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu önemli karşılaşmada koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirciler stada alınmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Neftçi Bakü
Aqil Mammadov
Cabir Emirli
Mamadou Mbodj
Anton Krivotsyuk
Thallyson Namiq
Alasgarov Emin
Makhmudov Sabir
Bougrine Mamadou
Kane Mirabdulla
Abbasov
Yusuf Lawal
Galatasaray
Fatih Öztürk
Elabdellaoui
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Feghouli
Arda Turan
Emre Kılınç
Diagne