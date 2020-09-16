Neftçi Bakü'den Galatasaray'a Atatürk sürprizi

Neftçi Bakü Kulübü, Atatürk'ün meşhur "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünü pankart yaparak, maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerine astı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın kardeş ülke Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray, bugün Bakü'ye hareket edecek.

"AZERBAYCAN'IN SEVİNCİ, BİZİM SEVİNCİMİZDİR"

Sarı-kırmızılıları güzel karşılamak için hazırlık yapan Azerbaycan ekibi, maçın oynanacağı stadın tribünlerine Türk ve Azerbaycan bayraklarını astı.

Tribünlerde ayrıca Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözünün yazılı olduğu pankart da yer aldı.

ALİYEV'İN SÖZLERİ DE YER ALDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülkenin dostluğuna yönelik sözlerine tribünlerde yer verildi. Aliyev'in sözlerinin yazıldığı pankartta "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir" ifadeleri yer aldı.

Yarın saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, D Smart'tan naklen yayınlanacak.