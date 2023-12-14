Nicolo Zaniolo gol attı, Aston Villa liderliği aldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu'nda İngiliz ekibi Aston Villa ile Bosna Hersek takımı Zrinjski karşı karşıya geldi.
Bijeli Brijeg Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Zaniolo, ilk golünü attı
Aston Villa'nın golünü 61. dakika Galatasaray'ın kiralık olarak İngiliz takımına gönderdiği Nicolo Zaniolo kaydetti. Nicolo Zaniolo, Aston Villa kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.
Zrinjski'nin golünü ise 87. dakikada Malekinusic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 13 puanla gruptan lider çıkarken Zrinsjki 4 puanla elendi.
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