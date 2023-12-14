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Nicolo Zaniolo gol attı, Aston Villa liderliği aldı

Nicolo Zaniolo gol attı, Aston Villa liderliği aldı Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zrinjski ile 1-1 berabere kalarak E Grubu'ndan lider olarak çıktı. Bu maçta İngiliz ekibinin golünü ise Nicolo Zaniolo kaydetti.