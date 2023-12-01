Nihat Kahveci'den Beşiktaş ve Fenerbahçe yorumu: Cuma sabahına kadar gol yedik Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerine farklı bir şekilde mağlup olması sonrasında spor yorumcusu Nihat Kahveci, sert ifadelerde bulundu.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5. haftada aldıkları skorlar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Gruptan çıkma şansını geçtiğimiz maç haftasında yitiren Beşiktaş evinde Club Brugge'a 5-0 yenilirken, haftaya grubunda lider olarak giren Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek grupta üçüncü sıraya geriledi.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, kulüp tarihlerindeki en farklı Avrupa mağlubiyetlerinden birini alarak olumsuz anlamda unutulmayacak bir günü geride bırakmış oldular.

"Yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum"

Alınan bu iki sonuç sonrasında ise eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, adeta çılgına döndü.

Nutspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Kahveci, iki takımı da sert bir biçimde eleştirdi.

Söylediği sözlerle sosyal medyada gündem olan Kahveci, şu ifadeleri kullandı: