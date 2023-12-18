Nihat Kahveci'den kura yorumu: Galatasaray Avrupa Ligi'ni kazanabilir

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Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci de bu eşleşmeyi Nutspor adlı YouTube kanalında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların turnuvanın favorisi olduğunu söyleyen eski milli futbolcu, transferin gerekliliğinin de altını çizdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Ben okeyim bu kuraya"

Kadrolara baktığımızda, kağıt üzerinde Galatasaray favori görünüyor. Diğer takımlara baktığımızda, isim olarak okeyim ben bu kuraya. Galatasaray, mazeretsiz bir şekilde bu turu geçmeli. Şampiyonlar Ligi’nden oynanan iyi oyunlardan sonra bu turu geçmeliler.