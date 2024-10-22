NK Celje - Başakşehir maçına Ukraynalı hakem!

İHA

Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Slovenya temsilcisi NK Celje ile oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.

Slovenya'nın Celje kentinde bulunan Z'dezele Stadyumu'nda 24 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksiy Derevinskyi yönetecek.

YARDIMCILARI DA DUYURULDU

Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mykola Balakin, AVAR'da da Viktor Kopiievskyi oturacak.