Okan Buruk: Avantaj yakaladık ama bir şey kazanmadık Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Sparta Prag'a karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından, "Finalde önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun ilk maçında Galatasaray, sahasında Sparta Prag ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin son dakikalarda bulduğu gol ile maçı 3-2 kazanmasını bildi.

Mücadelenin eksik olmadığı maçın ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı.

"Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık"

Buruk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Çok güzel bir maç oldu. Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu. Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık. Victor Nelsson kırmızı kart gördü rakipte 3 kişi cezalı duruma düştü. Rövanşa da iyi hazırlanacağız."

"Aurier'in ne zaman döneceğini bilmiyoruz"

"Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. Yener İnce ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz."

Muslera ve Icardi açıklaması