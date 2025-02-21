DHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’ne veda etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maç planlarının erken gol bulup, yedikleri 3 farkı kapatmak olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Golü bulamadık ve erken bir gol yedik. İlk yarıyı geride kapattık. Bu mental olarak bizi düşürdü. Değişiklikler yaptık. Sanhcez ilk yarı çok depar attı, sakatlık geçmişi olduğu için oyundan çıkartmak istedim. İkinci yarının başında rakip kaleye gitmeyi denedik. Ama ilk gelen şutta ikinci golü yedik. Daha sonra 2-2’ye getirdik. Sonrasında pozisyonlar verdik. Pazartesi günü maç olduğu için sakatlık riski olmaması adına değişiklik yaptık. Tabii ki üzgünüz. Sakatlıklar, cezalar, kadroya yazamadıklarımız, takımdan ayrılanlar. Kadro genişliği anlamında önemli eksiklerimiz var. Sol koridoru iyi kullanan Jakobs ve Yunus yoktu. Morata’nın sakatlığı vardı. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Şansız bir döneme denk geldi. İlk 8’e giremeyerek orada şansımızı kaybettik. Oraya çok yaklaşmıştık. Kiev maçında yapabilirdik. İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitiremedik. Daha ilerisini hedefliyorduk ama bu iki maçta buna layık bir futbol ortaya koyamadık. Bu yüzden taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

"BU MAÇI YENİ BİTİRDİK"

Günay Güvenç’in bugünkü performansından sonra derbideki tercihi sorulan Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Şu anda bu maçı yeni bitirdik. Bir sonraki maçın planını şimdi yapmak imkansız. Bunla ilgili değerlendireceğiz. Yunus’un geri dönmesi önemli olacak. Morata ve Jakobs’un oynamaları zor. Şu andaki görüntülere göre.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR KADROMUZ VAR"

Şampiyonluk yolunda önemli bir kadroları olduğunu aktaran Buruk, şu şekilde konuştu:

Avrupa Ligi’nde başladığımızda aldığımız skorlarla ilk 8’in içine yaklaşmıştı. Malmö’de son dakikada golü yedik. Burada Kiev maçında 3-1’den verdik. Son 16’ya daha güçlü girebilirdik. Kadro yapımız biraz zorlaştırdı. Transfer döneminde zorlandığımız yerler olabiliyor. Burada kalmak istemeyen oyuncular oldu. Biz 3 tane oyuncu yazabiliyoruz. Sezon başında planladığımızın dışında gelişen şeyler oldu. Oyuncu sizle oynamak istemiyorum dedikten sonra tutamadık. Yazamadığımız önemli oyuncular oldu. Lemina gibi önemli bir ismi yazamadık. Ahmed Kutucu ve Eren geç geldi. Lig için önemli bir kadroya sahibiz ama burada her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Geciken yerler oluyor. Önümüzdeki sene için bu sene bize ders olacak. Amacımız şampiyon olmak. Derbide farkı 9 puana getirmek ve ikili averajla bunu daha getirmek bizim elimizde. Doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde olmakla bağlantılı bir şey. Önemli bir kadro kurduk. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi planlarını bu seneden yapabileceğimiz bir durum olur. Her zaman istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Türkiye olarak sıkıntılarımız var. Oyuncuların ilk isteği Avrupa’daki 5 büyük lig. Bizim gibi büyük takımların şansızlıklarından biri bu. Türkiye’yi hedef olarak görmeyen oyuncular olabiliyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir kadromuz var.

"DERBİYİ KAZANARAK YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Takımın fizik kalitesinde bir sıkıntı olup olmadığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Okan Buruk şöyle konuştu:

3 günde bir maç oynuyoruz. Takımdakiler yükleme yapmıyor deniliyor. Ne kadar iyi dinlendirebilirsek oyuncuyu... Bilimi herkesin bilmesi gerekmiyor ama sezon başından beri 3-4 günde 1 maç yapıyoruz. Fiziksel olarak ben geride olduğumuzu düşünmüyorum. 120 kilometrelere çıkan takımlar oluyor. Bir maç önce eksiktik. Bazı oyuncularımızda performans düşüklüğü var bunu net olarak görüyoruz. Sadece koşmayla alakası yok. Top bizdeyken önemli hatalar yapıyoruz. Oyunumuzun değişmesinde özellikle kolay top kayıpları öne çıkıyor. Rize maçının ikinci yarısında daha doğru oynadık. Daha çok pozisyon şansımız oldu. En iyi oyuncular oynadığında takımın performansını daha yukarı çekeceğimize inanıyorum. Çok fazla maç oynadık. Kendi eleştirebileceğim yerlerden birisi de biraz daha rotasyon yapabilirdik. Belirli oyuncular üstünden gittik. Bunun nedenlerinden biri de ligde puan kaybetme şansınız yok. Burada risk aldığımız Kasımpaşa maçı vardı o da 3-0’dan 3-3’e geldi. 6 puan öndeyiz. Hedefim Avrupa’da devam etmekti ama ligi önde götürüp, derbiyi kazanarak yola devam etmek itiyoruz.

"TARAFTARIMIZIN BAŞINI HEP DİK TUTTUK"

2.5 sezondur oynadıkları oyunla taraftarların başını dik tuttuklarını dile getiren Okan Buruk, şunları dedi:

Geçen sene bugünlerde Prag maçıyla elenip, şampiyonluğa odaklanmıştık. Genel olarak hem kendi adıma hem Galatasaray adına hem de Türk futbolu adına ilerleyemediğimiz için üzgünüz. Kendi içimde bunu yaşıyorum. İlk 8’e kalmak bizim için kolaydı. Burayı oynamadan son 16’ya gidebilirdik. İnişler, çıkışlar oluyor. Dünyadaki birçok takımda bunlar oluyor. Dün Manchester City’i izledik. Daha önce onları örnek vermiştik, oradan beri toplanamadılar. Ben iyi yanından bakıyorum. Sezon başında bize bu haftaya 6 puan önde gireceksiniz ve Fenerbahçe derbisini sahanızda oynayacaksınız deseler müthiş deyip kabul ederdim. Son maçlardaki oyunun çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyunculara destek olacağız. Taktiksel olarak daha iyi hazırlanacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. O maç için taraftara seslenmek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağınız. Sakin kalmamız gerekiyor. Taraflarımızın da öyle. Provokasyonlara katılmamak gerekiyor. Kazanma adına her şeyi yapacağız. Taraftarlarla bu baskıyı birleştireceğiz. Oyun içinde provokasyonlar olacak buna katılmamak gerekiyor.

"DERBİNİN HAKEMİYLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİMİZ ÇOK FAZLA"

Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, derbi maçta görev alacak Slavko Vincic ile ilgili soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: