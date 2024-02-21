Okan Buruk: Muslera'nın takımda kalmasını istiyorum Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesinde Fernando Muslera hakkında konuştu. Buruk, "Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Sparta Prag'la kozlarını paylaşacak.

Tür mücadelesi 22 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak ve Letna Stadyumu'nda oynanacak.

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz"

Okan Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkara daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum.

"Galatasaray her maça kazanmak için çıkar"

Galatasaray'ın her maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var ve bu da kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Bu düşünce de rekorları getiriyor. Bundan önce de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor.

"Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir"

Galatasaray taraftarının deplasman tribününde olacağını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız.

"İnşallah antrenör olarak kazanan ben olurum"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sparta Prag ile futbolcuyken karşılaştığımda Nedved çok önemli işler yapmıştı. İnşallah antrenör olarak yarın kazanan ben olurum.

"Sparta Prag'da 3 önemli eksik var"

Rakibin eksiklerinden bahseden Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları olacak. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar. En önemli eksikler bunlar rakibimiz için.

"Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz"

Sakat futbolcuların durumunu değerlendiren Okan Buruk, şunları dedi:

Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz.

"Bizim isteğimiz Muslera'nın devam etmesi"

Fernando Muslera hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti: