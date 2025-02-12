DHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. TSİ 23.00’te başlayacak bu kritik maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AFAS Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında takımının durumunu ve maç öncesi planlarını paylaştı.

"EKSİKLERİMİZ VAR, AMA OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Okan Buruk, takımda bazı önemli eksiklikler olduğunu ancak kalan oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti:

Yakın zamanda burada oynadık, bu stat bizim için tanıdık. Geçen maçta tek maçlık bir karşılaşma vardı. Şimdi ise iki maçlık bir seri bizi bekliyor. Bu ilk maçta avantajlı bir sonuç almak bizim için çok kritik olacak. Rakibimizi yakından tanıyoruz, ancak onlar da bizi iyi analiz etti. Hem bizim hem de rakibimizin eksikleri var. Kadroda önemli eksiklerimiz olsa da oyuncularıma güveniyorum. Şimdi bu maçı düşünerek, avantajlı bir skorla dönebilmek için elimizden geleni yapacağız.

"TRANSFER DÖNEMİNİ BAŞARIYLA GEÇİRDİK"

Okan Buruk, transfer döneminin değerlendirmesini de yaptı:

Genel olarak başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettik. Zorlu bir ortamda çalışmalar yapıldı ve sonuca odaklandık. Avrupa listesine 3 oyuncu yazabildik, bu bir zorluktu ancak genel anlamda planladığımız gibi bir dönem geçirdik. Ligde 6 puan farkla öndeyiz ve Avrupa'da da önemli bir maça çıkıyoruz. Bu süreçte transfer dönemi başarılıydı, ama bundan sonrası biraz daha zorlayıcı olacak. Kaliteli bir kadromuz var ve bunu iyi kullanmalıyız.

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

Okan Buruk, futbolcularına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi:

Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. TFF, bu konuda gerekli cezaları verecektir. Futbolun doğasında zaman zaman tartışmalı pozisyonlar olur, ancak bunun oyuncular üzerinden tartışılması doğru değil. Hakemlerin verdiği kararlar her zaman tartışılabilir, ancak futbolculara yapılan haksız eleştiriler kabul edilemez. Her takımda zaman zaman rakipten faul almak amacıyla yapılan hareketler olabilir. Ama bunu oyunculara yüklemek doğru değil. TFF’nin bu konuda adil bir şekilde karar vereceğinden eminim.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERELİM"

İlk maça göre eksik bir kadroyla Hollanda’ya geldiklerini belirten Buruk, şunları ekledi:

Eksik bir kadroyla geldik, 8-9 oyuncumuz bu maçta yer alamayacak. Ancak buna rağmen iyi bir 11’e sahibiz ve galibiyet için mücadele edeceğiz. Rakibin de önemli eksiklikleri var. Bu maçta her iki takım için de avantajlar ve dezavantajlar olacak. Rakibimize büyük saygı duyuyorum; genç bir kadroları var, oyunları da oldukça dinamik. Bu kalitede bir maçı izlemek heyecan verici olacak. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Buruk, bu önemli karşılaşma için hazır olduklarını ve Galatasaray olarak hedeflerinin doğrultusunda ilerleyeceklerini vurguladı.