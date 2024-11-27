AA & Ensonhaber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacakları karşılaşma öncesinde, AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

AZ Alkmaar hakkında bilgi veren Okan Buruk, şunları söyledi:

Bu zorlu bir maç olacak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Fenerbahçe ile oynadıkları maçı izledik. Özellikle kadro değişikliklerini biliyoruz. Birçok sakat oyuncuları vardı ancak daha güçlü bir kadroyla çıkacaklar. Son maçta galip geldiler ve form tutuyorlar. İyi bir takıma ve kaliteli bir teknik adama karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"MERTENS VE ZIYECH BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Dries Mertens ve Hakim Ziyech hakkında da yorumda bulunan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Dries Mertens üçüncü sezonunda ve her geçen yıl daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı çok büyük katkısı var. Hakim Ziyech ise geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kritik bir rol oynadı. Sakatlıkları olsa da mücadele etmeye devam ediyor. Her ikisi de bizim için çok değerli oyuncular.

"ZİYECH BİR YIL DAHA KALABİLİR"

Ziyech'in sözleşmesiyle ilgili soruya ise Okan Buruk, şunları söyledi:

Hakim Ziyech için belirli bir oynama sayımız var. Bu sayıyı doldurursa sözleşmesi bir yıl daha uzar. O geçen sezon şampiyonlukta çok önemli bir oyuncuydu. Şimdi de bizim için çok değerli. Sürekli olarak forma için mücadele ediyor. O iyi performans gösterdikçe, böyle bir oyuncuyu takımda tutmak herkesin isteyeceği bir şey.

"ÇOK SAYIDA JOKER OYUNCUMUZ VAR"

Takımda çok sayıda "joker" oyuncunun bulunduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı farklı mevkilerde değerlendirebiliyoruz. Sallai de aynı şekilde çok yönlü bir oyuncu. Bu oyuncularla ilgili planlarımız var. Yunus, milli takımda da çok iyi işler yaptı. Oyun içinde bazen sistemi değiştirerek Yunus'u önde daha etkili kullanmayı düşünüyoruz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: "ADIM ADIM İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Abdülkerim Bardakcı ise takımın hazırlık sürecinden memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu: