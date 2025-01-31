UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki son grup maçında Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçlar birlikte ilk 8'e giremedi. Temsilcimiz yoluna play-off turunda devam edecek.

Maçın ardından Okan Buruk TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

"BİR DAKİKA İÇERİSİNDE SKORU 2-2'YE GETİREBİLİRDİK"

Buruk şunları söyledi:

"Maçın başını çok dinamik, iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe topu verme şansımız oldu. İyi oynamadan çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık, çok rahat şekilde pozisyonlar kaçırdık. Bir dakika içerisinde skoru 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar fazla pozisyona girip gol atamıyorsunuz. Eksiklerimiz vardı. Oyuncularım en iyi niyetiyle oynamaya çalıştı. Avrupa Ligi'nin en çok üreten takımıyız, en çok gol atan takımlarından biriyiz. İlk 8'e girememizin nedeni çok goller yedik. Basit goller yedik. Daha net pozisyonları kaçıran bizken, rakibimiz pozisyon diyemeyeceğimiz pozisyonlardan goller attı. Şimdi hedefimiz bundan sonraki turlarda toparlanıp devam edeceğiz. Bu kadroya 3 oyuncu yazabileceğiz.