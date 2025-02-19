Okan Buruk'tan yabancı hakem değerlendirmesi

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray 20 Şubat Perşembe akşamı 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti.

Galatasaray'ın turu geçmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekirken, 3 fark olması durumunda ise müsabaka uzatmalara gidecek.

Maçın öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SADECE BİR MAÇ DEĞİL"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu yarın yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. Umarım turu geçen taraf oluruz. Bizim maçtan sonra maçları olmadığı için direkt bu maça geldiler. Genç, hareketli, birbirini tanıyan bir takım. İç sahadaki başarılarını biliyorduk, dış sahada bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları şiddetli şekilde zorlamak ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.

"YOĞUN TEMPODAN GEÇİYORUZ"

Yoğun bir tempodan geçtiklerini söyleyen Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Ocak ve şubatta 3 günde 1 maç oynuyoruz. Fiziksel olarak hazırlanma şansımız yok. Oyuncularımızı dinlendirip maçtan 1 gün önce kısa taktik idmanıyla maçlara çıkarıyoruz. İlk Alkmaar maçı ve Rizespor maçı ilk yarısına bakınca, fizikselden çok maç sonuna kadar Rize maçında üstün bir şekilde maç sonuna kadar götürdük. Mental olarak, son iki maçtaki en büyük sıkıntımız top kayıpları. Galatasaray kalitesinde bir takımın bu kadar çok top kaybı yapması düşündürücü. Hiç beklemediğimiz yeteneklerden çok top kaybı yaptık. Oyunun üstünlüğünü, dengesini kendi lehimize bozamıyoruz, rakibe özgüven veriyoruz. Özellikle topun bizde kalması önemli olacak. Fiziksel olarak, onlar lig maçı oynamadan geliyorlar, tempoyu maç içinde koyacaklardır. Biz de kendi tempomuzu yapmak istiyoruz. Rize maçında gördük, 1-1'ken maç devamlı durdu. Kalecilerin vakit geçirmeleri problemler oluyor, Türkiye'de de hakemler buna izin veriyor.

"FENERBAHÇE BİR SONRAKİ MAÇ"

Önceliklerinin AZ Alkmaar maçı olduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe, bir sonraki maç. Bugün bu maçı düşünüyoruz, bu maça odaklanacağız. Şu anda aklımızda öncelik Fenerbahçe maçı değil. Bunla ilgili maçın içerisinde, bir sonraki maçı her maçta düşünüyoruz. Maçın içinde duruma göre bir sonraki maçı düşündüğümüz oluyor. Tek düşündüğümüz yarınki maç.

"ÇOK FAZLA DEDİKODU DÖNÜYOR"

Yabancı hakem kararı hakkında konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Yabancı hakem... Zaten böyle bir plan vardı, bununla ilgili bir karar verildiğini bir şekilde duymuştuk. Dedikodu şeklinde geliyordu. Karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması, daha önce de söylemiştim. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için önemli. Ben hiçbir şekilde şunu demedim, hakemin pasaportu önemli değil. Ben sahaya bakıyorum. Seçilecek hakem, çok önemli. Çok fazla dedikodu dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için iyi olacaktır.

"BUNU KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Jordy Clasie, takımın önemli oyuncularından biriydi. Oyun kurarken, top onlardayken tecrübesi ve kalitesiyle iyi bir oyun ortaya koydu. Rakipte eksikler var. Bizde dönenler var. İlk maçta çok eksik bir kadroyla çıktı, 6-7 oyuncumuz yoktu. Hem başlangıç 11'inde hem oyuncu değişikliklerinde zorlandık. Bu maçta yine kalabalık değiliz ama ilk maça göre daha iyi durumdayız. Rakibimizi tanıyoruz. Deplasmanda oynayacakları maçta daha zorlamak istiyoruz. İç sahada başarılılardı, sadece bizle berabere kalmışlardı. Onların deplasmandaki ve oyun içindeki rakibimizin hem genç olmasını hem deplasman performansı bizim için umut. Bunu kullanmaya çalışacağız.

"2.5 SENEDİR EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ SİSTEM 4-2-3-1"

Sistem hakkında konuşan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı: