UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar ilk maçtaki üstünlüğünü sağlayamayarak karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla Galatasaray Avrupa'ya veda etmiş oldu.
Çek basın mensuplarına tepki gösterdi
Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, basın toplantısının başında sessizliğin hakim olmamasına karşı tepkisini dile getirdi. Ardından Çek basın mensuplarına dönerek, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım." dedi.
"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık"
Okan Buruk'un açıklamaları ise şu şekilde:
"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok fazla top kayıpları yaptık. Baskı yokken yaptığımız top kaybı yaptık. Maçı kaybetmekten dolayı çok neden sayarım ama özellikle baskı olmadan yaptığımız top kayıpları rakibe güç verdi. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık."
"Takım olarak kaybettik"
Okan Buruk yenilginin transferi yetişmeyen oyunculardan değil, takım oyunundan dolayı kaybettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Sacha Boey transferin son günleri ayrıldı. Kulüp için önemliydi. Boey'in yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino'nun devam edip etmeyeceği kafamızda az çok belliydi ama gidişi geç oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman çaba sarf etti. Köhn'ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Bundan önceki ilk maçta da benzer 11'le çıkmıştı. Kaan'ın sakat sakat oynaması performansı etkiliyor. Kulübede yedeğimiz yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sahadaki oyuncular değil, takım olarak kaybettik. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Benim sorumluluğumda olan bir şey. Bazen bu tür şeyler yaşıyoruz."
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