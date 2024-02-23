Okan Buruk'tan Çek basın mensuplarına tepki: Sizi çıkaralım, siz konuşun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag'a 4-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çek basın mensuplarına tepki göstererek, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım." dedi.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ilk maçtaki üstünlüğünü sağlayamayarak karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla Galatasaray Avrupa'ya veda etmiş oldu.

Çek basın mensuplarına tepki gösterdi

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, basın toplantısının başında sessizliğin hakim olmamasına karşı tepkisini dile getirdi. Ardından Çek basın mensuplarına dönerek, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım." dedi.

"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık"

Okan Buruk'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok fazla top kayıpları yaptık. Baskı yokken yaptığımız top kaybı yaptık. Maçı kaybetmekten dolayı çok neden sayarım ama özellikle baskı olmadan yaptığımız top kayıpları rakibe güç verdi. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık."

"Takım olarak kaybettik"

Okan Buruk yenilginin transferi yetişmeyen oyunculardan değil, takım oyunundan dolayı kaybettiklerini belirterek şunları söyledi: