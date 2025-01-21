Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 21. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Konuk ekibin golleri 44. dakikada Vladyslav Vanat ve 68 ile 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko'dan geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"LİG LİDERİYİZ"

Okan Buruk, şunları dedi:

İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, gol olduk. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor.