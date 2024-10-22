Okan Buruk'tan Elfsborg maçı yorumu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bu kritik mücadele öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"İLK 8'E GİRMEK İÇİN MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"

Başarılı çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız.

"MAÇTAN ÖNCE DİZİLİŞİ GÖRECEKSİNİZ"

"Sol bek bölgesinde kimi oynatacaksınız?" sorusuna Okan Buruk, şu yanıtı verdi:

Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar.

"LİGDE HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE"

Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız.

"GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKACAĞIZ"

Rakiplerini yenmeye çalışacaklarını belirten Okan Buruk, şöyle konuştu:

Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor. Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız.

"BİZDE YEDEK İLK 11 OYUNCUSU DİYE BİR ŞEY YOK"

Takımdaki her futbolcunun ilk 11'de başlayabileceğini ifade eden Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı: