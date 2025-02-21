Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Sezonun en önemli maçı

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Hollanda takımı AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu skorla Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKEN GOLÜ BULAMADIK"

Buruk şunları söyledi:

"Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu."

DAVINSON

"Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım."

"ÇOK POZİSYON VERDİK"

"İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı."

"ÇOK İYİ BAŞLAYAN SERÜVEN BUGÜN SONLANDI"

"Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular... İki maçta da şanssızlığımız kadro darlığı. Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. 3 gün arayla iki maç oynadık. Rakibimiz bize göre daha diriydi. Lig maçları, federasyon tarafından ertelendi. Sakatlık tehlikesi vardı. Torreira'yı çıkardık, sakatlık korkusu vardı. Osimhen'i de ne zaman çıkartacağız, ne kadar sahada kalması gerekir diye düşünürken, çünkü diğer forvetimiz Morata da sakat, 80'de çıkardık."

"DAHA ÜMİTLİYDİK"

"İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık."

"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

"Pazartesi günü derbi maçı var. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Buruk şöyle cevap verdi: