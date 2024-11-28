Okan Buruk'tan fikstür eleştirisi

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Temsilcimizin golünü 43. dakikada Victor Osimhen atarken, Hollanda ekibinin golünü 2. dakikada Sven Mijnans kaydetti. Ayrıca AZ Alkmaar'da Smit, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ŞAŞKINIZ"

Fikstür için tepki gösteren Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum.