Okan Buruk'tan futbolculara uyarı: Ligi unutun, Avrupa'ya odaklanın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile yapacakları maç öncesi takımla gerçekleştirdiği toplantıda önemli uyarılarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kendi evindeki avantajlı skorun önemine dikkat çekti.

Genç teknik adamın, turu ilk maçta garanti altına almak istediği, "Kendi sahamızda net bir galibiyet almalıyız. Ligde de önemli maçlar oynuyoruz. Bu nedenle bu işi Prag'a bırakmayalım." diye konuştuğu öğrenildi.

"Kalitemizi gösterdik"

Ligi 2 günlüğüne unutup Avrupa'daki maçlarına konsantre olmalarını isteyen Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

Ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Hafta sonu da bizi zorlu bir deplasman bekliyor ama öncesinde Avrupa'ya odaklanmalıyız. Avrupa Ligi'nde alacağımız sonuçlar da çok önemli. Kulüp için Avrupa her zaman önce gelir. Şampiyonlar Ligi'nde şanssızlıklar yaşadık ama kalitemizi gösterdik.

Mücadele Exxen üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.

Galatasaray'da son durum

Süper Lig’de zirvenin yeni sahibi Galatasaray’da yüzler gülüyor. Ligde alınan Başakşehir galibiyetinin ardından Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim, Nelsson ve Sergio Oliveira takımla antrenmanlara katıldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Rakip fileleri 10 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek sarı kırmızılılar, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek avantaj sağlamak istiyor.

Sarı kırmızılı takımın Sparta Prag karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Nelsson), Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Sparta Prag'da son durum

Sparta Prag Avrupa Ligi C Grubu’nu Rangers’in hemen ardından ikinci sırada tamamladı. Sparta Prag grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Çekya temsilcisi, rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Sparta Prag’da kritik mücadele öncesinde takımın en skorer ismi attığı 8 golle Lukas Haraslin oldu. Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Jan Kuchta ise 7 gol attı.